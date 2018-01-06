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Fatih Portakal MHP'lileri kızdırdı

MHP'nin Adana'da düzenlediği etkinliğe katılımın az olduğunu ifade eden Portakal'a karşı MHP'den art arda tepkiler geldi.

Haber Merkezi | 06.01.2018 - 08:59..
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Fatih Portakal MHP'lileri kızdırdı

Fatih Portakal MHP'lileri kızdırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

Bahçeli'yi Adana'da coşkulu bir kalabalık karşıladı. Türk bayraklarıyla meydana akın eden vatandaşlar, MHP Lideri'ni görebilmek için birbiriyle yarıştı.

FOX spikeri Fatih Portakal ise Twitter hesabından, MHP'nin Adana'da kalabalık toplayamadığını söyledi.

"ADANA'DA TOPLANAMAYAN KALABALIK..."

"MHP’li yetkililer Adana’da toplanamayan kalabalık için acaba kafa patlatıyorlar mıdır?" diye soran Portakal'a, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın cevap verdi.

Fatih Portakal MHP'lileri kızdırdıFOTOĞRAF: Fatih Portakal'ın kalabalık olarak görmediği miting alanı

"PORTAKAL NAMIYLA...."

Fatih Portakal'ı "şeftali" olarak nitelendiren Yalçın, şunları söyledi: "Yemeyip içmeyip sosyal medya üzerinden MHP aleyhtarlığını dikkati çeken bir düşmanlıkla sürdürenlerin başında, Portakal namıyla maruf haber sunucusu geliyor.

MHP'ye milletçe gösterilen teveccühü okyanus ötesinden verilen talimatla farklı göstermeye çalışan Şeftali ve hempaları boşuna çırpınıyor, bunların son umutlarını da seçim sandığı söndürecek.

"ŞEFTALİNİN SON BİRKAÇ DAMLA SUYUNU..."

Gelecek umutlarını MHP'nin siyasi başarısızlığına bağlamış görünen şeftalinin son birkaç damla suyunu 2019 seçimlerinde bizzat millet sıkacak." ifadelerini kullandı.

Semih Yalçın'ın bu tepkisinden sonra birçok MHP'li sosyal medya hesaplarından Fatih Portakal'a tepki gösterdi.

Portakal ise sessizliğini korudu.

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