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Fatih Portakal, sandığa sahip çıkalım çağrısına başladı

Fatih Portakal 24 Haziran seçimlerinde 6 gün kala Ana Haber Bülteni'nin girişinde oya, sandığa sahip çıkalım çağrısı yaptı.

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 19:40..
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Fatih Portakal, sandığa sahip çıkalım çağrısına başladı

Her seçim öncesi olduğu gibi bu seçimden önce de oylar çalımaması için sandığa sahip çıkalım çağrıları başladı.

"KEDİLERE MAHAL VERMEMEK İÇİN SAHİP ÇIKALIM"

FOX TV'de Ana Haber Bülteni'nde Fatih Portakal da bültene bu çağrıyla başladı. Portakal, şunları söyledi:  "Sadece 6 gün sonra sandığa gideceğiz. 24 Haziran 2018 Pazar günü saat 08.00'de oy verme işlemi başlıyor, 17.00'ye kadar da devam edecek. Bizde #sahipçıkarım dedik. Yurttaş olarak nedir görevimiz oyuma sahip çıktığım gibi, sandığa da sahip çıkarım. Çünkü zaman zaman soru işaretleri olabiliyor, kediler olabiliyor. O kedilere trafolara mahal vermemek için, sandıkları korumak için, soru işaretleri olmaması için sahip çıkmak gerekiyor."

Fatih Portakal: Sandıklara sahip çıkalım VİDEO

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