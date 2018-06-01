Şehir hastanelerine karşı çıkan Fatih Portakal, hastanelerin büyüklüğünden şikayet ettiği için gerçek payı olmayan bir haber yaptırdı.

Yaptırdığı haberde mikrofon uzatılan koltuk değnekli hastanın, hasta olmadığı ortaya çıktı.

Kamuoyunda çok fazla tepki alan Portakal, bugün akşam bülteninde haberle ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı.

PORTAKAL: BİZ SAĞLAM İŞ YAPIYORUZ

Konuyla ilgili Portakal, "Biz toplumsal haberleri yapmakla mükellefiz. Biz bu tarz haberleri yaparak aksaklıkları düzelttiğimizi düşünüyoruz. Bizim şehir hastanesiyle işimiz yok. Aksayan bir tarafı varsa işimiz olur. Biz işimizi sağlam yapıyoruz." dedi.

Fatih Portakal şehir hastanesi haberiyle ilgili konuştu VİDEO



PORTAKAL ÖZÜR BEKLİYOR

Fatih Portakal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın 'birileri bunlara bu haberleri yaptırıyor' sözlerine tepki göstererek, "Bizden özür dileyin, bekliyorum" dedi.