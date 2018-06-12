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Fatih Portakal'a göre Kemal Kılıçdaroğlu cesur değil

Diyarbakır mitingi nedeniyle Muharrem İnce'ye övgüler dizen Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Korkaklardan hiçbir şey olmaz" dedi.

Haber Merkezi | 12.06.2018 - 07:26..
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Fatih Portakal'a göre Kemal Kılıçdaroğlu cesur değil

PORTAKAL

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday gösterilen Muharrem İnce, seçim çalışmalarını Diyarbakır'da sürdürdü.

FOX spikeri Fatih Portakal, İnce'nin Diyarbakır mitingini ekrana getirdikten sonra kendi yorumlarını da izleyicilere aktardı.

"KORKAKLARDAN HİÇBİR ŞEY OLMAZ"

Portakal, şunları söyledi: "İki lider arasında cesaret farkı var. Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce. Ben diyor, hayır oyu vermiştim. Kemal Kılıçdaroğlu bu kadar cesaretli bir lider değildi. Muharrem İnce, bu yüzden hava getirdi. Hem kendi tabanında hem diğer partilerle karşılaştırdığınızda... Hangi işi yaparsanız yapın, kendi tarzını ortaya koymak artı cesaret. Korkaklardan hiçbir şey olmaz."

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