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Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na: O sözler yakışmıyor

Fatih Portakal, meclis önünde kendisini yakma girişiminde bulunan vatandaş ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 15.01.2018 - 23:20..
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Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na: O sözler yakışmıyor

Birkaç gün önce maddi sıkıntılar çektiğini belirten bir kişi, TBMM'ye 50 metre mesafede bulanan Meclis Hastanesi önünde kendisini ateşe vermişti.

Meclis polislerinin müdahalesiyle söndürülen kişi, hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BİR DEĞİŞİK TAVSİYE

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir kişinin kendisini maddi sıkıntıdan dolayı ateşe vermek istemesinin sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterdi ve kendini yakmak isteyen vatandaşa "Meclis yerine sarayın önünde kendini yak" tavsiyesinde bulunmuştu.

PORTAKALDAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Fox TV sunucusu Fatih Portakal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına tepki göstererek, "İnsan hayatı her şeyden önemlidir. Söylenmeyecek bir söz, yakışmıyor." diyerek tepki gösterdi.

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