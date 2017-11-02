taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.995
USD
3,8022
EURO
4,4383
ALTIN
156,03
PETR
60,5500

Fatih Portakal'dan yerli araba yorumu

FOX Anahaber sunucusu Fatih Portakal yerli arabayla ilgili, "Beyin göçünü nasıl ithal edeceksiniz" dedi.

02.11.2017 - 20:17
  1. Haberler
  2. Gündem
Fatih Portakal'dan yerli araba yorumu

Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçek olması adına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan yerli otomobil çalışmalarında bugün ilk adım atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili yapacak 5 firmayı açıklarken, 2021 yılında araçların satışa çıkacağını duyurdu.

YERLİ OTOMOBİL ALINACAK MI

FOX Anahaber sunucusu Fatih Portakal, yerli arabayla ilgili gelişmeleri yorumladı. Yerli otomobilin alınıp, alınmayacağının şimdiden sormak gerektiğini belirten Portakal, "Başka araçların fabrikaları var ülkemizde onları ihraç ediyoruz ama öyle bir çelişki ki kendi otomobilimizi yapamıyoruz." dedi.

Fatih Portakal'dan yerli araba yorumu VİDEO

BEYİN İTHALİNİ NASIL YAPACAĞIZ

Portakal yerli otomobille ilgili de birkaç soru sordu: "Yerli otomobil yaparken hammaddeyi nereden alacağız, teknolojisini nereden alacağız, bunu yaparken beyin göçünü, beyin ithalini nasıl yapacağız, yurt dışındaki beyin tabakasını nasıl buraya çekeceğiz, bunları hepsi birer soru işareti"

İlginizi Çekebilir
Nazlı Çelik'ten Şemdinli şehitleri için anlamlı sözler
Star TV Ana Haber Sunucusu Nazlı Çelik, Şemdinli'de şehit olan asker ve korucular için bültenin başında anlamlı bir konuşma yaptı.
Bahçeli'den terörle mücadelede şartsız destek
MHP Lideri, Şemdinli'de meydana gelen hain saldırının ardından; "teröristler kanlarında boğulacaklar, hükümetin arkasındayız" dedi.
Ağrı'da teröristler bomba yüklü araç patlattı
Takip edilen teröristler ilçe merkezine ulaşamadan bomba yüklü aracı imha etti.
Başbakan Yıldırım: 15 Temmuz'da kadınlar meydanlardaydı
Başbakan Binali Yıldırım 'Karar Alma Mekanizmalarında Kadın' sempozyumunun kapanış oturumunda konuştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şemdinli'de 8 şehit

Şemdinli'de 8 şehit

551
İngiliz Parlamentosu'nda konuşan FETÖ'cülere protesto

İngiliz Parlamentosu'nda konuşan FETÖ'cülere protesto

162
Genelkurmay Başkanlığı'ndan Şemdinli açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı'ndan Şemdinli açıklaması

320
Yerli otomobil için ilk adım

Yerli otomobil için ilk adım

421
İstanbul'un verdiği göç aldığı göçü geçti

İstanbul'un verdiği göç aldığı göçü geçti

184
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur Kanunu değişmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur Kanunu değişmeli

274
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edip Uğur yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edip Uğur yorumu

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM