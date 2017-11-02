Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçek olması adına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan yerli otomobil çalışmalarında bugün ilk adım atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili yapacak 5 firmayı açıklarken, 2021 yılında araçların satışa çıkacağını duyurdu.

YERLİ OTOMOBİL ALINACAK MI

FOX Anahaber sunucusu Fatih Portakal, yerli arabayla ilgili gelişmeleri yorumladı. Yerli otomobilin alınıp, alınmayacağının şimdiden sormak gerektiğini belirten Portakal, "Başka araçların fabrikaları var ülkemizde onları ihraç ediyoruz ama öyle bir çelişki ki kendi otomobilimizi yapamıyoruz." dedi.

Fatih Portakal'dan yerli araba yorumu VİDEO

BEYİN İTHALİNİ NASIL YAPACAĞIZ

Portakal yerli otomobille ilgili de birkaç soru sordu: "Yerli otomobil yaparken hammaddeyi nereden alacağız, teknolojisini nereden alacağız, bunu yaparken beyin göçünü, beyin ithalini nasıl yapacağız, yurt dışındaki beyin tabakasını nasıl buraya çekeceğiz, bunları hepsi birer soru işareti"