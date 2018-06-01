Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili yalan haberi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" olarak nitelendirdiği şehir hastanelerinin vatandaşlara rahat bir nefes aldırmasından rahatsız olan Fatih Portakal, hastanelerin büyüklüğünden dert yanıp hastaların hastane içinde ulaşımda zorlandığını iddia etmiş, ekrana getirdiği koltuk değnekli bir hastanın MR çektirmek için çok uzun bir yolu yürümek zorunda kaldığını söylemişti. HABERİ ÇALMA! ENSONHABER'İ KAYNAK GÖSTER!

KOLTUK DEĞNEKLİ AMA HASTA DEĞİL

Konuyu yakından inceleyen Mersin Şehir Hastanesi yönetimi güvenlik kamerası kayıtlarında ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Fatih Portakal'ın yayınında mikrofon uzatılan koltuk değnekli 'hasta'nın, hasta olmadığı ortaya çıktı. KAYNAK: ENSONHABER

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HASTANEDE HİÇBİR ŞEY YAPMADAN 1,5 SAAT GEZDİ

Portakal'ın haberinde MR çektirmesi gerektiği söylenen hastanın, o gün, MR çektirmediği gibi, giriş kaydı açtırmak dışında herhangi bir muayene veya tetkik yaptırmadığını ve hiçbir sağlık ya da destek personeli ile de teması olmadığını belirten hastane yönetimi, şahsın 1,5 saat kadar katlar arasında dolaştığını, çekimin ardından da çıkıp gittiğini belirtiyor.

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PORTAKAL'IN KURGUSU GÜVENLİK KAMERASIYLA ÇÖKTÜ

Fox TV kameralarına koltuk değneğinde zorlanarak yürüyen hastayı oynayan Kemal Alp Köker adlı şahsın hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarında koltuk değneklerini elinde tuttuğu ve herhangi bir sorun yaşamadan yürüdüğü görülüyor.

Hastane yönetiminin tüm basın mensupları ile paylaştığı bilgi notu ise şöyle:



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