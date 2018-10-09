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FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi düzenlenecek

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenecek "FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi"nde, kodlama ve kod eğitimi, e-içerik geliştirme, bilinçli ve güvenli internet kullanımı gibi konular ele alınacak.

Haber Merkezi | 09.10.2018 - 12:35..
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), uluslararası "FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi"nin dördüncüsü, 2-3 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek.

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce düzenlenecek zirve, öğretmen, akademisyen, öğrenci, eğitim teknoloğu ve teknoloji sağlayıcılarının fikir ve tecrübelerini bildiriler ve atölye çalışmalarıyla paylaşmaları amacıyla 2-3 Kasım'da ATO Congresium'da yapılacak.

SON KAYITLAR 1 KASIM'DA ALINACAK

Zirve için kabul edilen bildirilerin 15 Ekim'de açıklanacağı etkinlikte, 40 oturum, 64 atölye çalışması, 5 panel ve 20 çağrılı konuşma yapılacak, 30 eğitim ve teknoloji firması stant açacak.

Ücretsiz ve herkesin katılımına açık olan zirveye dinleyici katılımı için kayıtlar, 1 Kasım'a kadar alınacak.

FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi düzenlenecek

EĞİTİMDE TEKNOLOJİ ELE ALINACAK

Zirvede, kodlama ve kod eğitimi, geleceğin teknolojik sınıfları, oyun tabanlı öğrenme ve oyunlaştırma, eğitimde mobil öğrenme, e-içerik geliştirme, üç boyutlu teknolojiler, eğitimde bilinçli ve güvenli internet kullanımı, eğitimde etkin etkileşimli tahta kullanımı, eğitimde engelsiz bilişim, STEM, eğitimde ölçme ve değerlendirme, robotik eğitimi, teknoloji destekli öğretmen mesleki gelişimi, uzaktan eğitim, nesnelerin interneti, öğrenci merkezli eğitimde teknoloji destekli başarılı uygulamalar, göç ve acil durumlarda eğitim, eğitim teknolojileri ve uygulamaları, dil öğretiminde teknoloji kullanımı, yapay zeka, bilişim etiği ile eğitim ve sosyal medya konuları yer alacak.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek zirveye, 3 binin üzerinde ziyaretçinin katılması bekleniyor.

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