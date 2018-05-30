Muharrem İnce'den Merkel'e tepki: Sen kimsin ya

1 Messi: Finalde İspanya'yı istiyorum Arjantinli yıldız Lionel Messi, Dünya Kupası finalinde İspanya'yla karşılaşmak istediğini söyledi.

2 Parasız bayram Yıl 2000 Kurban Bayramı, tam 3 milyon işçi emeklisi, dul ve yetim hükümetten,''hazine sıkışık'' yanıtını alarak bayramı parasız geçirdi.

3 Emirsultan Cami ve Türbesi'nde restorasyon başladı Bursa'da inşa edilen Emirsultan Türbe ve Camii'nde restorasyon çalışmaları başladı. Yenileme çalışmalarının 2020 yılında son bulması planlanıyor.

4 PKK Menbiç'ten bir ay içinde çıkacak Türkiye ve ABD'nin 4 Haziran'dan sonra uygulamaya geçirmesi beklenen Menbiç planı şekillendi. Buna göre Fırat'ın batısında bulunan PKK'lı teröristler bölgeden bir ay içinde çıkartılacak.

5 Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi açıldı Restorasyonu tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

6 Erdoğan'ı Almanya'ya davet eden Merkel, İnce'yi kızdırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimlerden sonra Almanya'ya davet eden Merkel'e, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Sen kimsin ya, sıra size de gelecek" sözleriyle tepki gösterdi.