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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Azerbaycan renklerine büründü

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü sebebiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

AA | 28.05.2018 - 23:37..
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Azerbaycan renklerine büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılan ışıklandırma hakkında açıklama yapan Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mesim Hacıyev, 100. kuruluş yıl dönümünün dünyanın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de kutlandığını dile getirdi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Azerbaycan renklerine büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Azerbaycan renklerine büründü VİDEO

Bu kapsamda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Azerbaycan bayrağı renklerinde ışıklandırılması için İstanbul Valiliği'ne yaptıkları başvurunun olumlu karşılandığını ifade eden Hacıyev, köprünün Azerbaycan bayrağının renkleriyle süslendiğini söyledi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Azerbaycan renklerine büründü

Türkiye’nin her zaman Azerbaycan’ın yanında olduğunun altını çizen Hacıyev, Azerbaycan’ın eski Devlet Başkanı Haydar Aliyev’in Türkiye ve Azerbaycan için "iki devlet bir millet", Mustafa Kemal Atatürk’ün de "Azerbaycan’ın kederi Türkiye’nin kederidir" dediğini ifade etti.

Köprüdeki ışıklandırmanın sabah saatlerine kadar, devam edeceği öğrenildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Azerbaycan renklerine büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Azerbaycan renklerine büründü

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