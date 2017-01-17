taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
82.011
USD
3,7822
EURO
4,0528
ALTIN
148,01
PETR
56,5000

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ihtihar

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü korkuluklarına çıkan bir kişi boğaza atlayan kişi hayatını kaybetti.

17.01.2017 - 15:52
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

2

 

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Edirne istikametinde öğle saatlerinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi boğaza atladı. O sırada köprü üzerinde geçen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Deniz polisi kısa süreli çalışması sonucu intihar eden kişiyi sudan çıkartarak bota aldı. Bebek İskelesi'ne çıkartılan kişi için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiği belirledi.

Ceset bottan iskeleye alındı. Yapılan incelemenin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ihtihar


Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ihtihar

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Reina saldırganı İstanbul'da yakalandı

Reina saldırganı İstanbul'da yakalandı

1473
Didem Arslan teröristin yakalanmasını yorumladı

Didem Arslan teröristin yakalanmasını yorumladı

215
Reina saldırganına düzenlenen operasyonun ayrıntıları

Reina saldırganına düzenlenen operasyonun ayrıntıları

176
Reina saldırganının yakalandığı evden çıkan teröristler

Reina saldırganının yakalandığı evden çıkan teröristler

190
DEAŞ'lı teröriste sahip çıktılar

DEAŞ'lı teröriste sahip çıktılar

533
Reina saldırganının siteden çıkarılış anı kamerada

Reina saldırganının siteden çıkarılış anı kamerada

163
İstanbul Valisi'nden DEAŞ'lı terörist açıklaması

İstanbul Valisi'nden DEAŞ'lı terörist açıklaması

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM