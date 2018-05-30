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Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin açılışını yaptı.

DHA | 30.05.2018 - 12:50..
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Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00 sıralarında  Fatih Camii'ne geldi. Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtuluş ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de eşlik etti.

Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin açılışını yaptı

AÇILIŞTA KUR'AN OKUNDU

Erdoğan, cami ve türbede bir süre incelemelerde bulundu.  Kur'an-ı Kerim'in okunduğu açılışta İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere şehitler için dua etti.

TÜRBEYİ GEZDİ

Duaların ardından kurdeleyi kesen Erdoğan, emeği geçenlere teşekkür etti. Daha sonra beraberindekilerle türbeyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyon çalışmaları hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

GEÇEN YIL DA ZİYARET ETMİŞTİ

Erdoğan geçen yıl henüz restorasyonu tamamlanmamışken yine buraya gelmiş, Fatih Sultan Mehmet'in kabri başında Kur'an okumuştu.

Erdoğan geçtiğimiz yıl Fatih'in kabrinde Kur'an okumuştu-VİDEO

Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin açılışını yaptı

Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin açılışını yaptı

Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin açılışını yaptı

Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin açılışını yaptı

Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin açılışını yaptı

Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin açılışını yaptı

Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin açılışını yaptı

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