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Fatih Terim tazminat kararına itiraz etti

9 milyon 324 bin liralık tazminatı az bulan Fatih Terim, mahkemeye itiraz dilekçesi sundu.

Haber Merkezi | 06.06.2018 - 07:45..
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Fatih Terim tazminat kararına itiraz etti

Fatih Terim tazminat kararına itiraz etti

İstanbul 17. İş Mahkemesi'ne sözleşmesinin süresinden önce feshedildiği iddiasıyla 12 milyon 950 liralık tazminat ödenmesi talebiyle dava açan ve mahkemenin TFF tarafından 9 milyon 324 bin lira ödenmesini kararlaştırdığı Fatih Terim, avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla tazminat miktarın az olduğu iddiasıyla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (istinaf) süre tutum dilekçesi verdi.

HUKUKA AYKIRI

Dilekçede, davanın kısmen kabulüne karar verildiği ve Terim'in, taraflar arasındaki sözleşmenin 6. maddesine uygun olarak hak kazandığı erken fesih tazminatına ilişkin yüzde 40 oranında hakkaniyet indirimi uygulandığı hatırlatılarak, "Yerel mahkemece uygulanan hakkaniyet indirimi miktarı dava konusu olaya, yerleşik yargı kararlarına ve hukuka aykırıdır" ifadelerine yer verildi.

Davalı kurum TFF'nin avukatı Hüseyin Karaahmetoğlu da, gerekçesi farklı olan süre tutum dilekçesini İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere hüküm kuran İstanbul 17. İş Mahkemesi'ne sundu.

Karamehmetoğlu'nun sunduğu dilekçede, davanın kısmen kabulü kısmen de reddi yönündeki kararın usul ve yasaya uygun olmadığı belirtildi.

NE OLMUŞTU

Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'in, 26 Temmuz'da sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi üzerine avukatı Rezan Epözdemir, taraflar arasında 15 Kasım 2013'te imzalanan sözleşmenin haksız yere feshedildiği iddiasıyla sözleşmenin 6. maddesinden doğan 3 milyon 500 bin avroluk (12 milyon 950 bin lira) erken fesih tazminatının ödenmesi talebiyle İstanbul 19. İcra Müdürlüğü'ne icra takibi başlatmıştı.

Bu talebe TFF avukatlarınca itiraz edilmesi üzerine avukat Epözdemir, İstanbul 17. İş Mahkemesine 'itirazın iptali' davası açmıştı.

Mahkeme, 7 Mayıs'ta verdiği kararla davanın kısmen kabulüne ve asıl alacak üzerinden yüzde 40 oranında indirim yapılmasına hükmederek, TFF'nin Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde, sözleşmesi süresinden önce feshedildiği gerekçesiyle Fatih Terim'e 9 milyon 324 bin lira ödemesini kararlaştırmıştı.

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