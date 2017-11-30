Fatih Terim tazminat konusunda kararlı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından A Milli Takım'daki görevine son verilen Fatih Terim, 1 yıllık maaşının karşılıığı olan 3.5 milyon euroluk tazminatı almak için hukuki süreç başlattı.

Tazminatını alabilmek için TFF'ye üst üste ihtarnameler çeken Terim, gelen eleştirilere de yanıt verdi.

"TAZMİNATIMI ALACAĞIM, KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ"

Fatih Terim, katıldığı zirvede Erman Toroğlu'na yaşananları tek tek anlattı. Toroğlu da Terim'in ifadelerini köşesine taşıdı: "Ben tazminatımı alacağım Erman hoca. Hukuk yoluna başvurdum. Ondan sonra bunu hayır kurumlarına mı bağışlarım, ne yaparım bu kimseyi ilgilendirmez. Ama ben, bildiğim yoldan gideceğim."





İSTİFA SÜRECİ

Terim, istifa sürecine ilişkin ise, şunları söyledi: "Ben bizzat TFF Başkanı Demirören'e telefon açtım, 'İsterseniz istifa edeyim' dedim. Bana 'Daha yapacağımız çok iş var' dedi. Fakat sonra Servet Yardımcı kanalıyla benim işime son verildiği söylendi…

"BİZ BU TAKIMLA RUSYA'YA GİDERDİK"

Bak Erman hocam, bu işin içinden geldin, bana şunu söyleyebilirlerdi, 'Fatih hocam, yaşanan olaylar bunlar. Sen ne düşünüyorsun?' Ben onlara şunu söylerdim, 'Arkadaşlar şurada 4 maçımız kaldı, çok da kısa bir süre. Bırakın devam edelim. Milli Takım, Rusya'ya gitse de gitmese de ben istifa edeceğim.'

Böyle bir açıklama yapardık ve belki de Türk Milli Takımı, Rusya'ya giderdi ve sonra da yollarımız ayrılırdı ve ben inanıyorum ki bu takımla biz Rusya'ya giderdik."