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Fatih Terim'den mutluluk pozu

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, Çeşme Alaçatı'da karşılığı kavga sonrasında ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

16.07.2017 - 23:58
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Fatih Terim'den mutluluk pozu

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Fatih Terim'in kızı Buse Terim, sosyal medya hesabından paylaşığı fotoğrafta babasıyla mutluluk pozu verdi.

Bodrum Türkbükü'nde tatiline ailesiye devam eden Terim'in mutlu olduğu gözüktü. İşte o fotoğraf:

Fatih Terim'den mutluluk pozu

MEKAN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan kebapçının sahibi Selahattin Aydoğdu Fatih Terim'in şikayeti üzerine gözaltına alındı.

SUÇLAMA BASIN YOLUYLA HAKARET VE TEHDİT

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre; Çeşme Emniyeti'ne götürülen Aydoğdu hakkındaki suçlama ise basın yoluyla hakaret ve tehdit.

Fatih Terim'den mutluluk pozu

Fatih Terim'den mutluluk pozu

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