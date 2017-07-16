Fatih Terim'den mutluluk pozu

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, sosyal medya hesabından paylaşığı fotoğrafta babasıyla mutluluk pozu verdi.

Bodrum Türkbükü'nde tatiline ailesiye devam eden Terim'in mutlu olduğu gözüktü. İşte o fotoğraf:

MEKAN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan kebapçının sahibi Selahattin Aydoğdu Fatih Terim'in şikayeti üzerine gözaltına alındı.

SUÇLAMA BASIN YOLUYLA HAKARET VE TEHDİT

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre; Çeşme Emniyeti'ne götürülen Aydoğdu hakkındaki suçlama ise basın yoluyla hakaret ve tehdit.