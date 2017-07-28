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Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu

TFF ile anlaşarak Milli Takım'ı bırakan Fatih Terim, tazminat olarak çalışmadığı yıl için 20 milyon TL alacak.

28.07.2017 - 07:22
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Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşmaya vardıktan sonra görevini bırakan Fatih Terim'in maliyeti oldukça yüksek çıktı.

YILLIK 3,5 MİLYON EURO

2013 yılında göreve gelen Terim ile 5+2 yıllık sözleşme yapılırken yıllık 3,5 milyon euro alacağı belirlenmişti.

SPORTİF BAŞARI YOK

Sportif olarak bir başarıya imza atamayan Fatih Terim, görevde olduğu dönemde sık sık başka konularla medyanın gündemine oturdu.

Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu

YAKLAŞIK 5 MİLYON EURO TAZMİNAT

Görevden ayrılmasıyla alacağı tazminatın da fazla olması nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Fatih Terim'e, primler hariç 4 milyon 671 bin 472 euro (20 milyon TL) tazminat ödeneceği ortaya çıktı.

Terim'in görev yaptığı 3.5 yılda yine primler hariç aldığı net rakam,yaklaşık 70 milyon lirayı buldu.

"MUHASEBECİ Mİ KESİLDİNİZ BAŞIMA"

Milli Takım'da görev yaptığı dönemde maaşına yönelik eleştirilere cevap veren Fatih Terim, "Ne oldu, muhasebeci mi kesildiniz başıma? Biz kimseye ne kadar aldığını soruyor muyuz? Hak edip etmediklerimizi ben hep tartışırım." demişti.

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