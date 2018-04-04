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Fatih Ürek'in doğum gününe ünlü akını

Fatih Ürek'in doğum gününe karılan Nur Yerlitaş 'ın son hali korkuttu.

Haber Merkezi | 04.04.2018 - 06:22..
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Fatih Ürek, 52’nci yaşını önceki akşam dostlarıyla birlikte bir mekanda kutladı. Davete katılan ünlü isimler dikkat çekti. Geceye Seda Sayan, Demet Akalın, Okan Kurt, Derya Uluğ, Şilan Makal, Kerimcan Durmaz gibi birçok ünlü isim katıldı. En dikkat çeken isimler arasında bir de giderek zayıflayan ve çok değişen Nur Yerlitaş vardı.

"ÖNCE SAĞLIK SONRA PARA"

Sanatçı dostlarını sahneye davet eden Ürek, “Doğum günü yapmayı düşünmüyordum ama senede bir de olsa dostlarla bir arada olmak güzel. 1966 doğumluyum ve bunu gururla söylüyorum, kendimi hâlâ çok iyi hissediyorum” diye konuştu. Ünlü şarkıcı, “Yeni yaşta sağlık olsun, bol iş ve bol para olsun, en son aşk istiyorum” dedi.

Fatih Ürek'in doğum gününe ünlü akını

Fatih Ürek'in doğum gününe ünlü akını

Fatih Ürek'in doğum gününe ünlü akını

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