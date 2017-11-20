Fatih Vural'dan Besim Tibuk’un hayatı: Yarını Yaşayan Adam

Gazeteci-yazar Fatih Vural, çeşitli medya organlarında çalışarak gazetelerin mürekkep kokusunu içine çekenlerden. Sosyoloji okumasına rağmen kalemini yazıda ustaca kullanan Vural, gazeteciliğe ve yazmaya gönül vermiş bir yazı adamıdır.

BİYOGRAFİ ALANINDA ÜRETKEN BİR İSİM

2003’te Türkiye Zihinsel Engelliler üzerine yapılan ilk kapsamlı sosyolojik tez çalışmasını, Toplumsal İtilme Bağlamında Türkiye’de Zihinsel Engelliler – İzmir Örneği adıyla sunarak yüksek lisansını dereceyle tamamladı. 2004 yılından itibaren aktif gazeteciliğe başladı, birçok haber ve röportaj yaparak bu alanda yetkin isimlerden oldu. 2005’te Hacı Hasdemir'in yazdığı Aman Babam Görmesin – Başbakan Erdoğan’ın Futbol Macerası adlı kitabın editörlüğünü üstlendi. 2013 yılında ise ilk biyografisi olan Bir Can Paker Kitabı – Geriye Bakmak Yok kitabını yayımladı. İki sene sonra da Mim Kemal Öke ile onun tasavvuf yolculuğunu anlatan Yaralı Ceylanlar Kulübü’nü de imza attı. Aynı yıl içinde ünlü işadamı Uğur Ekşioğlu’nun otobiyografisi Kendi İşini Kendin Bul’u yayına hazırladı.

20016’da Caner Tunaman’ın biyografisi Markaların Efendisi’ni yazdı. Bu kitabı, dünyaca ünlü neyzen ve mutasavvıf Kutsi Erguner’le hazırladıkları Bir Neyzen İki Derya – Şems ve Mevlana izledi. Halen aktif editörlük hayatını sürdüren Vural’ın Kasım ayında kitap raflarında yerini alan Besim Tibuk (Yarını Arayan Adam) çalışmasıyla bu alanda ne kadar usta bir kalem olduğunu bir kez daha ispatladı.

Fatih Vural Besim Tibuk’la tanışmasını şöyle anlatıyor:

“HAYATINI YAZMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM”

“Besim Tibuk’u, birçok insan gibi ben de 1990’lardan 2002’ye kadar uzanan siyasetçi kimliğiyle tanıdım. O zamanlar, üniversite öğrencisiydim ve fikirlerinin özellikle gençlere ne kadar cazip geldiğini yakından gözlemledim.

Hayatını yazmak istiyordum.

Bunun için randevu almak için araya aracılar soksam da geri dönüş olmadı. Bu girişimde başarısız olunca 'iş başa düştü' dedim ve telefon numarasını tuşladım.

Kendimi hatırlattım.

'Kıbrıs’ta yaşıyorum, Cuma günü İstanbul’a geliyorum. Şu saatte ofiste gelir misin?' dedi."

Besim Tibuk biyografisi böylece ortaya çıktı.

BESİM TİBUK KİMDİR?

1945 yılında Karadeniz’de hayata merhaba diyen Tibuk Rizelidir. İlkokulu ve ortaokulu çeşitli okullarda okudu, Amerika’da liseyi bitirdi. Çocuk denilecek yaşta çalışmaya başladı. İş dünyasında başarı basamaklarını birer birer tırmanan ender isimlerden oldu. Zeki bir öğrenci olarak gitmeye hak ABD’den dönüşü sonrası siyasi düşünceleri kadar, hayata bakışı da değişen biri, o. Turizm rehberliğine adım attıktan kısa süre sonra 100 meslektaşını örgütleyip bir turizm imparatorluğunun inşasına girişerek, “NET” markasını yaratması başlı başına bir başarı kaynağıydı.

Bir başarı hikayesi olarak Besim Tibuk

VARLIKTAN YOKLUĞA DÜŞEN BİR ANADOLULU

Besim Tibuk, bir beyaz Türk değil. Varlıktan bir anda yokluğa düşen bir Anadolu ailenin ferdidir. Türk turizmde, kavram mağazacılıktan VIP taşımacılığa, otelcilikten casino işletmeciliğine kadar çok sayıda yeniliğe öncülük etti. Tibuk, düşünceleriyle sadece turizmcileri değil, siyasilere de yol gösterici oldu. Anavatan Partisi’nin (ANAP) kuruculuğundan yanı sıra THY Genel Müdürlüğü’ne danışmanlıktan müsteşarlığa kadar çok sayıda teklifle de karşılaştı.

BESİM TİBUK'U ANLAMAK

Liberal Demokrat Parti (LDP) kurulana kadar işini, yani NET’i ön planda tuttu. NET imparatorluğu binlerce insanın kaderini çizdi. Sıfırdan gelip Türk turizmine yön verecek bir güce ulaşan işadamı Besim Tibuk’u tanımadan, onun mücadelelerine eğilmeden, ne siyasetçi kimliğine ne de liberalliğini anlamak mümkün.

Fatih Vural, titiz bir çalışma sonucunda gerekli belge ve fotoğrafları bir araya getirerek ortaya güzel bir kitap çıkartmış. Biyografi alanında yazdığı diğer kitaplarla zaten bu rüştünü kanıtlayan bir isimdir. Kendisiyle konuştuğumda bir edebiyatçımızın hayatını yazmasını rica ettim. Umarım sıradaki kitabı bir yazarın biyografisinden oluşur, biz de keyifle okuruz.

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

Kitabı satın almak için https://www.netkitap.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

