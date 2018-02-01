Fatih'te 1,5 milyonluk kaçak sigara ele geçirildi

Afrin'de teröristlerin gizlendiği bir tünel daha bulundu

İstanbul Fatih'te piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 200 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. 7 kişi gözaltına alındı.

1 Fatih Akın'ın tercihi Alman pasaportu oldu Ünlü yönetmen Fatih Akın, Alman pasaportuyla çok sayıda ülkeye vize gerekmediği için Türk vatandaşlığını değil Alman vatandaşlığını tercih etti.

2 Mazhar Alanson: Eurovision, Sertab'ın başarısı değil Ünlü sanatçı Mazhar Alanson, Eurovision hakkında açıklamalarda bulundu.

3 PKK yandaşları Hollanda'da tren istasyonunu işgal etti Utrecht'te tren istasyonunu işgal eden terör örgütü PKK yandaşlarını Hollanda polisi izlemekle yetindi. Gerekli yanıtı tek başına bir Türk verdi.

4 Füzelere yazı yazma olayı çığrından çıktı Terör operasyonlarına yönelik ateşlenen füzelerin üzerine yazılan yazılar, gün geçtikçe garip bir hal aldı.

5 Kuzey Irak'tan saldırdılar: 3 şehit Bölücü terör örgütü PKK'nın, Kuzey Irak'tan sabah saatlerinde Hakkari Çukurca'ya ve öğleden sonra Şemdinli'ye saldırması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı.

6 Afrin'deki teröristlerin tankla vurulma anları Burseya Dağı çevresindeki teröristlerin ve yaptıkları kulelerin imha edildiği en net görüntüler paylaşıldı.