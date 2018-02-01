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Fatih'te 1,5 milyonluk kaçak sigara ele geçirildi

İstanbul Fatih'te piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 200 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. 7 kişi gözaltına alındı.

DHA | 01.02.2018 - 18:55..
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İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Süleymaniye'de bulunan 6 katlı bir iş hanına operasyon düzenledi.

BALYOZLA DUVARLARI YIKTILAR

İş hanının çatı katında aramalar yapan polis, bazı bölmelerde paketlenmiş halde sigara buldu. Operasyona polis köpeği 'Melo' da katıldı. Polis köpeğinin uzun süre duvarları koklaması üzerine harekete geçen ekipler, balyoz yardımı ile duvarları kırdı. Duvarların içinden paketler halinde sigaralar çıktı.

Fatih'te 1,5 milyonluk kaçak sigara ele geçirildi



Fatih'te 1,5 milyonluk kaçak sigara ele geçirildi

PİYASA DEĞERİ 1,5 MİLYON

Terör örgütü PKK'nın kaçak yollarla ülkeye soktuğu değerlendirilen piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 200 bini aşkın sigaraya paketine el koyan polis, daha önce bu suçtan kaydı bulunan 3 kişiyle birlikte toplam 7 kişiyi gözaltına aldı.

Ele geçirilen kaçak sigaraların imha edileceği öğrenildi.

Fatih'te 1,5 milyonluk kaçak sigara ele geçirildi



Fatih'te 1,5 milyonluk kaçak sigara ele geçirildi



Fatih'te 1,5 milyonluk kaçak sigara ele geçirildi

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