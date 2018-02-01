Fatih'te 1,5 milyonluk kaçak sigara ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Süleymaniye'de bulunan 6 katlı bir iş hanına operasyon düzenledi.
BALYOZLA DUVARLARI YIKTILAR
İş hanının çatı katında aramalar yapan polis, bazı bölmelerde paketlenmiş halde sigara buldu. Operasyona polis köpeği 'Melo' da katıldı. Polis köpeğinin uzun süre duvarları koklaması üzerine harekete geçen ekipler, balyoz yardımı ile duvarları kırdı. Duvarların içinden paketler halinde sigaralar çıktı.
PİYASA DEĞERİ 1,5 MİLYON
Terör örgütü PKK'nın kaçak yollarla ülkeye soktuğu değerlendirilen piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 200 bini aşkın sigaraya paketine el koyan polis, daha önce bu suçtan kaydı bulunan 3 kişiyle birlikte toplam 7 kişiyi gözaltına aldı.
Ele geçirilen kaçak sigaraların imha edileceği öğrenildi.