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Fatih'te 2 hırsız suç üstünde yakalandı

Fatih'te sabaha karşı bir iş hanına iki kişinin girdiğini gören başka bir iş yerinin bekçisi durumu polis ekiplerine bildirdi.

23.07.2017 - 07:36
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Molla Fenari Mahallesi'nde sabaha karşı saat 05.30 sıralarında meydana gelen olayda, Atik Alipaşa Medresesi Sokak'ta bulunan 5 katlı bir iş hanına şüpheli 2 kişinin girdiğini gören başka bir işyeri bekçisi durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, iş hanının kepenklerinin zorlanarak açılıp içeri girildiğini tespit etti. İş hanına ait kepengi açamayan polis ekipleri, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye aracının merdiveniyle iş hanına giren polis ekipleri, içeride bulunan 2 hırsızlık şüphelisini suçüstü yakaladı.

İş hanından çıkarılan ve yaşları küçük olduğu öğrenilen iki şüpheli, ekip aracına götürülürken kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına küfürler savurdu. Bu sırada, polis ekipleri hırsızlık şüphelilerinin iş hanına girerken kullandıkları levye ve tornavidayı ele geçirirken, içeride de bir miktar döviz buldu. Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme ve çalışma yaptı.

Yaşlarının küçük olduğu öğrenilen iki hırsızlık şüphelisi sorgulanmak üzere Beyazıt Polis Merkezi'ne götürülürken, polis ekiplerinin de olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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