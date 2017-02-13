Fatih'te 25 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Fatih’te bulunan bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri 12 Aralık 2016 tarihinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

25 BİN ADET HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında adreste yapılan aramalarda 25 bin adet ekztazi hap ve 2 bin 65 TL para ele geçirildi. 25 bin adet uyuşturucu hapın poşetlenerek saklandığı görüldü. Yapılan baskında yakalanan R.Ç. (41), E.Y. (57) ve N.A. (52) isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.