taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.473
USD
3,6937
EURO
3,9299
ALTIN
146,45
PETR
56,6200

Fatih'te 25 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul polisi Fatih'te düzenledikleri operasyonda 25 bin adet ekstazi hap ve 2 bin 65 TL ele geçirildi.

13.02.2017 - 12:05
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

ekstazi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Fatih’te bulunan bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri 12 Aralık 2016 tarihinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

25 BİN ADET HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında adreste yapılan aramalarda 25 bin adet ekztazi hap ve 2 bin 65 TL para ele geçirildi. 25 bin adet uyuşturucu hapın poşetlenerek saklandığı görüldü. Yapılan baskında yakalanan R.Ç. (41), E.Y. (57) ve N.A. (52) isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bahreyn'de Diriliş Ertuğrul jenerik müziği çalındı

Bahreyn'de Diriliş Ertuğrul jenerik müziği çalındı

88
İstanbul'da PKK'lı teröristlere eş zamanlı operasyon

İstanbul'da PKK'lı teröristlere eş zamanlı operasyon

24
İsveçli kadın bakanların İran hassasiyeti

İsveçli kadın bakanların İran hassasiyeti

106
Serdar Erener'in yeni imajı

Serdar Erener'in yeni imajı

29
Bahçeli, akademisyenlere geçmişi hatırlattı

Bahçeli, akademisyenlere geçmişi hatırlattı

104
Kemal Kılıçdaroğlu müftülere mektup yazacak

Kemal Kılıçdaroğlu müftülere mektup yazacak

234
Kılıçdaroğlu'nun referandum stratejisi: Canvassing

Kılıçdaroğlu'nun referandum stratejisi: Canvassing

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM