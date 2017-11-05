Fatih İtfaiye Caddesi Çinili Odalar Sokak üzerinde bulunan evde meydana gelen olayda, ihbar üzerine adrese gelen polis, 9 yaşındaki Yiğitcan T.'nin bıçaklanarak öldürülmüş halde cesedini buldu.

Ekipler, güvenlik şeridi çekerek evin bulunduğu sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Polis incelemesi sürerken cinayetin baba Nezir T. tarafından işlendiği ileri sürüldü.

"ÇOCUĞUMU ÖLDÜRDÜM ŞİMDİ GEL AL"

Baba Nezir T.'nin adı öğrenilemeyen çocuğunun annesi ile boşanma aşamasında oldukları ve ayrı yaşadıkları, çocuğun babası ile kaldığı, annenin bugün oğlunu almak için taksi ile yola çıktığı, bu sırada baba Nezir T.'nin anneyi telefonla arayarak, "Çocuğu öldürdüm, şimdi gel al" dediği ileri sürüldü.

Fatih'te 9 yaşındaki çocuk öldürüldü VİDEO

Baba Nezir T.'nin evden çıkarken komşulara, "Çocuğu öldürdüm annesine haber verin" dediği iddia edildi.

Polis olayın ardından kaçan baba Nezir T.'yi yakalamak için harekete geçti.

Adını vermek istemeyen bir kadın komşuları, "Mahkemeye verdi. Dün savcılık izin vermiş. Çocuğunu verdi annesi teslim etti. Bugün alacaktı, çocuğu öldürmüş. Annesi 1 ay önce mahkemeye verdi. Annedeydi çocuk. Babası tarafından öldürülmüş." dedi.