taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.293
USD
3,8881
EURO
4,5130
ALTIN
158,77
PETR
62,0700

Fatih'te 9 yaşındaki çocuk öldürüldü

Fatih'te, 9 yaşındaki Yiğitcan T.'nin evlerinde babası Nezir T. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

05.11.2017 - 20:32
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Fatih İtfaiye Caddesi Çinili Odalar Sokak üzerinde bulunan evde meydana gelen olayda, ihbar üzerine adrese gelen polis, 9 yaşındaki Yiğitcan T.'nin bıçaklanarak öldürülmüş halde cesedini buldu.

Ekipler, güvenlik şeridi çekerek evin bulunduğu sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Polis incelemesi sürerken cinayetin baba Nezir T. tarafından işlendiği ileri sürüldü.

"ÇOCUĞUMU ÖLDÜRDÜM ŞİMDİ GEL AL"

Baba Nezir T.'nin adı öğrenilemeyen çocuğunun annesi ile boşanma aşamasında oldukları ve ayrı yaşadıkları, çocuğun babası ile kaldığı, annenin bugün oğlunu almak için taksi ile yola çıktığı, bu sırada baba Nezir T.'nin anneyi telefonla arayarak, "Çocuğu öldürdüm, şimdi gel al" dediği ileri sürüldü.

Fatih'te 9 yaşındaki çocuk öldürüldü VİDEO

Fatih'te 9 yaşındaki çocuk öldürüldü

Baba Nezir T.'nin evden çıkarken komşulara, "Çocuğu öldürdüm annesine haber verin" dediği iddia edildi.

Polis olayın ardından kaçan baba Nezir T.'yi yakalamak için harekete geçti.
Adını vermek istemeyen bir kadın komşuları, "Mahkemeye verdi. Dün savcılık izin vermiş. Çocuğunu verdi annesi teslim etti. Bugün alacaktı, çocuğu öldürmüş. Annesi 1 ay önce mahkemeye verdi. Annedeydi çocuk. Babası tarafından öldürülmüş." dedi.

İlginizi Çekebilir
Eşini döverken araya giren babasını öldürdü
Eskişehir'de 3 aylık eşi 19 yaşındaki Meryem Özçelik'i döverken araya giren babasını öldüren Emrah Özçelik tutuklanarak cezaevine gönderildi
Otomobil site havuzuna uçtu
İzmir'in Buca İlçesi'nde, kontrolden çıkan otomobil, site içerisindeki havuza uçtu. Otomobilin kadın sürücüsü, araçtan yara almadan çıktı.
Hırsızlık şüphelisi lüks otelde yakalandı
Aydın'da, camı kırarak, girdiği bir kafeteryadan 2 bin 500 lirayı çaldığı belirlenen 1 kişi, kaldığı beş yıldızlı otelde yakalandı.
Balyoz timi Ankara'da sahte içki imalathanesini bastı
sahte içki imal edilen bir adrese yapılan operasyonda çok sayıda şişelenmiş ve şişelenmeye hazır sahte içki ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Arabistan'da prenslere ve bakanlara gözaltı dalgası

Suudi Arabistan'da prenslere ve bakanlara gözaltı dalgası

326
Fenerbahçe'nin iki hoca adayı var

Fenerbahçe'nin iki hoca adayı var

200
Nazlı Çelik'e siyasete katılacak mısınız sorusu

Nazlı Çelik'e siyasete katılacak mısınız sorusu

75
Sunucu, örümcek var diyerek eteğini kaldırdı

Sunucu, örümcek var diyerek eteğini kaldırdı

90
TEOG yerine yeni sistem

TEOG yerine yeni sistem

521
Fenerbahçeli futbolcudan sert faul

Fenerbahçeli futbolcudan sert faul

316
ASELSAN'dan denizde elektronik harp sistemleri

ASELSAN'dan denizde elektronik harp sistemleri

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM