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Fatih'te binanın alçıpanlı bölümünden ceset çıktı

bir evin ardiye bölümünde alçıpanla kapatılmış bölümünde ceset bulundu. Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

DHA | 12.06.2018 - 07:03..
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4 katlı binanın giriş katından gelen kötü kokular üzerine bina sakinleri polise haber verdi. Olay Kızanlık Caddesi 13 numaralı binanın giriş katında sabah saat 04:00 sıralarında yaşandı. İhbar üzerine  olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri içeri girmek için kapıyı çaldı. İddiaya göre içeride bulunanlar uzun süre kapıyı açmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla vahşi cinayet ortaya çıktı.

Fatih'te binanın alçıpanlı bölümünden ceset çıktı

ALÇIPANLALA KAPATMIŞLAR

Eve giren polis ekipleri evde yaptıkları incelemelerde ardiye olarak kullanılan bölümde normalin dışında bir durumla karşılaştı. Alçıpanla yeni yapıldığı belirlenen bölümü kıran polisler Tunuslu olduğu öğrenilen ve hakkında kayıp başvurusu bulunan bir kişinin cesedi ile karşılaştı.

Fatih'te binanın alçıpanlı bölümünden ceset çıktı

EVDE BULUNAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin tüm çabalarına rağmen evde bulundukları belirlenen ve kapıyı açmayan biri kadın üç kişi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar emniyete götürülürken, aralarında bulunan kadın şüphelinin fenalık geçirdiği görüldü.

Fatih'te binanın alçıpanlı bölümünden ceset çıktı

POLİSİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Cinayetin ortaya çıkmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları devam ediyor.

Fatih'te binanın alçıpanlı bölümünden ceset çıktı

Fatih'te binanın alçıpanlı bölümünden ceset çıktı

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