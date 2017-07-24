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Fatih'te cadde ortasında yol çöktü

İstanbul Fatih'te cadde üzerinde yol çökmesi sonucu, yaklaşık yarım metre çapında çöküntü oluştu. Yol araç trafiğine kapandı.

24.07.2017 - 23:45
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Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi üzerindeen olayda, caddede esnaf yolun tam ortasında çöküntü oluştuğunu gördü. Yolun çökmesi sırasında araç geçmemesi şans eseri herhangi bir kazaya yol açmadı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım metre çapında oluşan çöküntü nedeniyle güvenlik şeridi çekerek caddeyi araç trafiğine kapattı. Belediye ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Fatih'te cadde ortasında yol çöktü

"ALTTAN DOĞALGAZ BORUSU GEÇİYOR"

Mahalle Muhtarı Hüseyin Ustaoğlu "Yağmur sularından dolayı altta boşalma oldu. Bir saat önce arkadaşlar bana bir resim getirdi. Çizik şeklindeydi. Arabalar geçince alt boşalmayla burası çökmüş durumda. En tehlikelisi altta doğalgaz geçiyor" diye konuştu.

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