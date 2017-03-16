Fatih'te çay ocağında esrar ele geçirildi

İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Fatih'te bir çay ocağında uyuşturucu madde satışı yapıldığını belirleyerek geçtiğimiz cumartesi günü operasyon düzenledi.

22,5 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda 22 kilo 500 gram esrar, 2 hassas terazi, elek ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

Operasyonda çay ocağında bulun R.A.(65) ve Y.K.(41) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.A. ve Y.K. sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Ekiplerin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.