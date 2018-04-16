taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.604
USD
4,0946
EURO
5,0506
ALTIN
177,18
PETR
72,5700

Fatih'te dar bir sokağa giren tır 6 araca zarar verdi

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir sokağa giren tır, 6 araca çarparak çıktı. Araçlar maddi hasar alırken, görüntüler inceleme altına alındı.

İHA | 16.04.2018 - 02:11..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Fatih'in İskenderpaşa mahallesinde akşam saat 20:00 sularında bir tır mahalleye girdi. Dar sokaklı mahallede yol kenarına park edilmiş araçlara çarparak giden tır, 6 araca zarar verdi.

Fatih'te dar bir sokağa giren tır 6 araca zarar verdi

KAÇAN SÜRÜCÜYÜ MAHALLELİ YAKALADI

Çarpmadan sonra bir binanın duvarına da çarpan tır hızla olay yerinden uzaklaştı. Tır Sofular Caddesinde sıkıştı. Tırın peşinden giden vatandaşlar sürücüyü indirdi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Tır çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi. Tırın çarptığı 6 araçta maddi hasar meydana gelirken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Fatih'te dar bir sokağa giren tır 6 araca zarar verdi

"CANLI BOMBA GİBİYDİ"

Bir araç sahibi Hasan Çiçekler, "Tır mahalleye dalmış, canlı bomba gibiydi. Önüne ne geldiyse almış, götürmüş. Bizim aracımız da pert olmuş. Vatandaşlar olmasa. Polis ve vatandaş sıkıştırdı; yoksa ne varsa alır götürürdü. Böyle bir şey olmaz. Resmen canlı bomba” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Batman'daki kazada 2 kişi ölürken 3'ü ağır 13 yaralı var
Batman'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı.
Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı
Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Karabük'te kaza: 3 yaralı
Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil karşı yola geçerek üç araca çarptı, 3 kişi yaralandı.
Van Gölü sahilinde erkek cesedi bulundu
Edremit ilçesinde, Van Gölü kenarında erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PSG 5 hafta kala şampiyon oldu

PSG 5 hafta kala şampiyon oldu

9
29. Arap Birliği Zirvesi: Kudüs Filistin'in başkentidir

29. Arap Birliği Zirvesi: Kudüs Filistin'in başkentidir

36
Adriana Lima'dan

Adriana Lima'dan "hamile değilim" paylaşımı

13
Fransa'da polis ve göstericiler çatıştı

Fransa'da polis ve göstericiler çatıştı

27
Barselona'da yüz binlerce kişi Puigdemont için sokağa çıktı

Barselona'da yüz binlerce kişi Puigdemont için sokağa çıktı

1
Batman'daki kazada 2 kişi ölürken 3'ü ağır 13 yaralı var

Batman'daki kazada 2 kişi ölürken 3'ü ağır 13 yaralı var

2
Türkiye mühendis ordusu kuruyor

Türkiye mühendis ordusu kuruyor

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM