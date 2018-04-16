Fatih'te dar bir sokağa giren tır 6 araca zarar verdi

Fatih'in İskenderpaşa mahallesinde akşam saat 20:00 sularında bir tır mahalleye girdi. Dar sokaklı mahallede yol kenarına park edilmiş araçlara çarparak giden tır, 6 araca zarar verdi.

KAÇAN SÜRÜCÜYÜ MAHALLELİ YAKALADI

Çarpmadan sonra bir binanın duvarına da çarpan tır hızla olay yerinden uzaklaştı. Tır Sofular Caddesinde sıkıştı. Tırın peşinden giden vatandaşlar sürücüyü indirdi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Tır çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi. Tırın çarptığı 6 araçta maddi hasar meydana gelirken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"CANLI BOMBA GİBİYDİ"

Bir araç sahibi Hasan Çiçekler, "Tır mahalleye dalmış, canlı bomba gibiydi. Önüne ne geldiyse almış, götürmüş. Bizim aracımız da pert olmuş. Vatandaşlar olmasa. Polis ve vatandaş sıkıştırdı; yoksa ne varsa alır götürürdü. Böyle bir şey olmaz. Resmen canlı bomba” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.