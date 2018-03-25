taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.603
USD
3,9847
EURO
4,9239
ALTIN
171,86
PETR
70,3600

Fatih'te Ermenistan plakalı araç kaza yaptı: 1 ölü

İstanbul Fatih'teki trafik kazasında, otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, araçtaki 4 kişi yaralandı.

DHA | 25.03.2018 - 06:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Aksaray Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki saat 05.00 sıralarında meydana gelen kazada, Edirne istikametinde seyreden Agop Kazaryan yönetimindeki Ermenistan plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki demir bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatih'te Ermenistan plakalı araç kaza yaptı: 1 ölü

Fatih'te Ermenistan plakalı araç kaza yaptı: 1 ölü VİDEO

SÜRÜCÜ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALI

Otomobil içerisinde bulunan 3'ü kadın 4 kişi hafif bir şekilde yaralanırken, otomobil sürücüsü Kazaryan hayatını kaybetti. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kaza nedeniyle yoğunlaşan araç trafiğini tek şeritten sağladı.

Fatih'te Ermenistan plakalı araç kaza yaptı: 1 ölü

Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından, otomobil sürücüsü Agop Kazaryan'ın cesedi morga kaldırıldı. Yolda oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Fatih'te Ermenistan plakalı araç kaza yaptı: 1 ölü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yıllardır faili meçhul olan cinayetler aydınlatılıyor
Faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için kurulan özel ekip, 2015 yılı ve öncesi meydana gelen olaylara ait dosyaları tekrar ele alarak 63 olayı aydınlattı.
D-100 karayolunda kaza: 7 yaralı
Sakarya'nın Erenler ilçesinde, sürücüsünün döneceği sapağı kaçırdıktan sonra geldiği istikamete geri dönmeye çalıştığı minibüs ile arkasından gelen otomobil kavşakta çarpıştı.
Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu
25-29 Mart tarihleri arasında, yurdun çeşitli bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Denizli'de kaza: 5 ölü 1 yaralı
Bir otomobilin yoldan çıkıp gölete uçması sonucu aracın içinde bulunan 6 kişiden 5 hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mardin'de yorgana sarılarak kaçırılan genç kız bulundu

Mardin'de yorgana sarılarak kaçırılan genç kız bulundu

30
Dev yılanla gösteri yaparken canından oluyordu

Dev yılanla gösteri yaparken canından oluyordu

22
İlk milli uçak gemisi TCG Anadolu görüntülendi

İlk milli uçak gemisi TCG Anadolu görüntülendi

44
Taksisinde unutulan cüzdan için video paylaştı

Taksisinde unutulan cüzdan için video paylaştı

84
3 yaşındaki çocuğa içki içirip fotoğrafını paylaştılar

3 yaşındaki çocuğa içki içirip fotoğrafını paylaştılar

71
Putin Time dergisine taçla kapak oldu

Putin Time dergisine taçla kapak oldu

9
Bulgaristan'da milli güreşçilerden madalya yağmuru

Bulgaristan'da milli güreşçilerden madalya yağmuru

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM