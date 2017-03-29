Fatih'te günlük kiraya verilen evler mühürlendi

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçede günlük kiraya verilen evlerin kayıt altına alınmaya başlandığını, uygun bulunmayan 324 evin mühürlendiğini belirtti.

Kayıt dışı olduğu gibi farklı amaçlarla kullanılan bazı evlerin kapısına kilit vurulduğunu ifade eden Demir, "kısa süreli kiralama" adı altında kontrolsüz şekilde işletilen tüm evlerin sistemin içine dahil edileceğini dile getirdi.

"ŞEHİR KÜLTÜRÜNE ZARAR VERİYOR"

Fatih'te kontrolsüz şekilde günübirlik kiralanan evlerin ciddi sıkıntıya yol açtığını, buna zaman içinde son verileceğini aktaran Demir, "İlçe sınırlarında kontrolsüz şekilde ve şehrin de dokusunu bozan bir kiralama işlemiyle karşılaştık. Bu kiralama sistemi komşuluk ilişkilerini bozuyor. Buralarda kimin kaldığı belli değil. Bu aynı zamanda şehrimizin ve ülkemizin güvenliği açısından önem arz ediyor. Bir de şehir kültürüne de zarar veriyor." dedi.

"DENETİMSİZLİĞE MÜDAHALE EDİLİYOR"

Demir, "Mevcut evlerin kontrol altına alınmasını bir tek zabıta ile gerçekleştirmek mümkün değildi. Bunun için emniyet teşkilatından destek aldık. Zabıta ve emniyetin yanı sıra bir de işin mali tarafı olduğu için Maliye de işe dahil edildi. Çünkü kısa süreli kiralamalarda çok ciddi gelir var. Onları da kayıt altına almak için de Maliye ile de temasa geçtik. Dolayısıyla üçlü bir denetim ekibi oluşturuldu. Zabıta, polis ve maliyecilerden oluşan ekiplerle şikayet üzerine veya araştırmalarımız neticesinde bu denetimsizliğe müdahale ediliyor."

"ŞU ANA KADAR 324 EV MÜHÜRLENDİ"

Evlerin turizme uygun alanlarda olması halinde mali yönden denetim altına alarak faaliyetlerinin sürdürülmesine izin verildiğini anlatan Demir, "Eğer bu tür işlemin yapılmaması gereken yerlerde ise o zaman evi mühürlüyoruz. Şu ana kadar 324 ev mühürlendi. İnsanlar, evlerini kiraya veriyor, sonra takip etmiyor. Evi kiralayanlar ise sonra aynı konutu daha kısa süreliğine belki haftalık, günlük hatta saatlik olmak kaydıyla uygunsuz kullanacak birilerine kiraya veriyor." diye konuştu.