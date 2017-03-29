Fatih'te hafriyat kamyonu can aldı

Saat 12.00 sıralarında Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Arefe ve Hüseyin Çakır çifti yolun karşısına geçmek istedi.

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇERKEN KAMYONUN ALTINDA KALDI

Hüseyin Çakır karşıya geçti ancak eşi Arefe Çakır (62) hafriyat kamyonun altında kaldı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonun altında kalan Çakır'ı kurtarmak için çalışmalara başladı.

YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Eşi Hüseyin Çakır çalışmaları yaşlı gözlerle izledi. Çakır yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından kamyonun altından çıkarıldı. Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kamyon sürücüsü A.H.K gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Çakır'ın olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.