Fatih'in Atik Ali Mahallesi Küçük Çıkmazı Sokak'ta bulunan mahalle sakinleri, iki katlı binada çıkan yangını ev sahibinin başlattığını ileri sürdü.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR İTFAİYEYİ ZORLADI

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hatalı park eden araçlar nedeniyle yanan binaya ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına altına alındı.

Fatih'te iki katlı bina yandı mahalleli 'sahibi' dedi VİDEO

MAHALLE SAKİNLERİNDEN SAHİBİ YAPTI İDDİASI

Mahalle sakinleri, bina sahibinin binayı ateşe verdiğini iddia etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekletildi.