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Fatih'te iş yeri yangını

İstanbul Fatih'te tekstil ürünlerinin satıldığı bir handa çıkan yangında çok sayıda iş yeri maddi zarar gördü.

DHA | 09.01.2018 - 08:56..
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İstanbul Fatih'te sabah saatlerinde Mollaferani mahallesinde bulunan ve tekstil ürünlerinin satıldığı bir iş hanında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, handa görevli güvenlik görevlileri henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını farketti. Durum hemen itfaiye ekiplerine haber verildi.

Alanın geniş olması nedeniyle 5 ilçeden itfaiye ekipleri ihbarın geldiği ve çok sayıda iş yerinin bulunduğu hana hareket etti.

Fatih'te iş yeri yangını

Fatih'te iş yeri yangını ViDEO

HATALI PARK İTFAİYENİN OLAY YERİNE ULAŞMASINI ZORLAŞTIRDI

Hatalı parklar ve dar sokaklar itfaiye ekiplerinin yangına ulaşmasını zorlaştırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken çok sayıda iş yerinde maddi zarar meydana geldi.

Fatih'te iş yeri yangını



Fatih'te iş yeri yangını



Fatih'te iş yeri yangını

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