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Fatih'te kavga çıktı 1 kişi öldü

İstanbul Fatih'te iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

25.03.2017 - 17:10
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Fatih Kumkapı Emin Sinan Mahallesi'nde olay geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde meydana geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen iki grup Tülcü sokak'ta buluştu. İki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bıçak ve silahlar da kullanıldı.

Fatih'te kavga çıktı 1 kişi öldü

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin büyük panik yaşadığı kavgada 23 yaşındaki Ferhat A. tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kavgaya karışan ve kimlikleri tespit edilen dört kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Serhat P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Serhat P.'nin yankesicilik, hırsızlık, yaralama, kapkaç, yağma ve tehdit gibi suçlardan 26 sabıkasının olduğu ve cezaevi firarisi olduğu için arandığı öğrenildi.

Fatih'te kavga çıktı 1 kişi öldü

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