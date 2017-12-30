taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.333
USD
3,7920
EURO
4,5519
ALTIN
158,86
PETR
66,6000

Fatih'te meydana gelen kaza silahlı çatışmaya döndü

İstanbul'da iki aracın yaptığı kaza sonrası, sürücüler arasında çıkan kavga bir anda silahlı çatışmaya dönüştü.

DHA | 30.12.2017 - 03:53..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İstanbul'un Fatih ilçesinde gece saatlerinde iki aracın karıştığı maddi hasarlı kaza sonrası sokakta çatışma çıktı. Sürücüler arasındaki tartışmanın büyümesi sonucu silahlar çekildi.

Fatih'te meydana gelen kaza silahlı çatışmaya döndü

2 KİŞİ SİLAHLA YARALANDI

Sürücülerden biri, karşı aracın sürücüsü ile arkadaşına silahla ateş açarak yaraladı. Şüpheli olay yerinden aracı ile kaçarken, hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

34 FD 8814 plakalı aracı kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü beraberindeki arkadaşı ile birlikte Fevzipaşa Caddesi üzerinde seyir halinde giderken plakası alınamayan başka bir araç ile Yeşilce Direk Sokak girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kaza sonrası araçlarından inen her iki sürücü, olay yerine trafik polisi çağırdı. İddiaya göre, kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, maddi hasarlı kaza yaşandığı için her iki sürücüye de kendi aralarında kaza raporu tutmalarını söyleyerek olay yerinden ayrıldı.

Fatih'te meydana gelen kaza silahlı çatışmaya döndü

POLİS EKİPLERİ AYRILDI ÇATIŞMA ÇIKTI

Polis ekiplerinin ayrılmasından sonra anlaşamayan iki taraf tartışmaya başladı. İki sürücü arasında yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada karşı taraftan kimliği belirsiz bir kişi, 34 FD 8814 plakalı aracın sürücüsüne ve yanındaki arkadaşına silahla ateş açarak yaraladı. Daha sonra aracına binen kişi, olay yerinden hızla kaçtı.

Silahla yaralanan sürücü ve arkadaşı durumu önce polise daha sonra da arkadaşlarına haber verdi. Yaralı sürücü, yardıma gelen arkadaşları tarafından Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri de yaralı sürücünün arkadaşlarından bilgi alarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çevrede çalışma başlattı.

Fatih'te meydana gelen kaza silahlı çatışmaya döndü

DELİL ÇALIŞMASI YAPILDI

Olayın meydana geldiği yere şerit çeken polis ekipleri, delil çalışması yaptı. Yerdeki boş kovanları tek tek numaralandıran polis ekipleri, çevredeki işyerlerinden güvenlik kamera görüntüsü aradı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan sürücü ve arkadaşının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Fatih'te meydana gelen kaza silahlı çatışmaya döndü

İlginizi Çekebilir
Adana'da hırsızlar suçüstü yakalandı
Adana'da giyim mağazası soyan üç hırsız, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Adana'da karakolun arkasına patlayıcı atanlar yakalandı
Adana'da polis karakolu arkasına el yapımı patlayıcı atan PKK üyesi 3'ü çocuk 5 kişi yakalandı.
Osmaniye'de yalnız yaşayan bir kişiyi hırsızlar öldürdü
Osmaniye'de yalnız yaşayan 64 yaşındaki Mustafa Oran, evine hırsızlık için giren 3 kişi tarafından öldürüldü.
İyi Parti Milletvekili Halaçoğlu kaza geçirdi
İyi Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Tem Otoyolu'nda Edirne istikametindeyken kaza geçirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alaattin Çakıcı'nın yeğenine silahlı saldırı

Alaattin Çakıcı'nın yeğenine silahlı saldırı

29
İlber Ortaylı: Trump'ın yaptığı cahilliktir

İlber Ortaylı: Trump'ın yaptığı cahilliktir

46
Beşiktaş'taki şüpheli çantada olumsuz durum yaşanmadı

Beşiktaş'taki şüpheli çantada olumsuz durum yaşanmadı

5
Enes Batur'un Altın Kelebek'i geri alındı

Enes Batur'un Altın Kelebek'i geri alındı

21
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki

108
Şanlıurfa'da 19 yaşındaki genç vuruldu

Şanlıurfa'da 19 yaşındaki genç vuruldu

1
İtalya'da ilk yarının lideri Napoli

İtalya'da ilk yarının lideri Napoli

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM