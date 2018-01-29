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Fatih'te polis aracına çarpan otomobil yandı

Fatih'te seyir halindeki polis aracına çarpan otomobil, kaza sonrası yanarak kullanılamaz hale geldi.

AA | 29.01.2018 - 00:14..
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Kennedy Caddesi'nden Eminönü istikametine giden Levent Y'nin kullandığı 34 TU 2312 plakalı otomobil, önünde seyreden polis ekip otosuna çarptı.

Ekip otosunda küçük çapta hasar oluşurken, otomobil kaza sonrası alev alarak yanmaya başladı.

Fatih'te polis aracına çarpan otomobil yandı

ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Sürücünün, tansiyonunun düşmesi sonucu kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik tek yönlü bir süre aksadı.

Fatih'te polis aracına çarpan otomobil yandı

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