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Fatih’te sahte içki ele geçirildi

İstanbul Fatih'te sahte içki üretilen bir iş hanına yapılan operasyonda yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi.

22.02.2017 - 17:11
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sahte içki

İstanbul Fatih Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliğine bağlı ekipler, bar ve eğlence merkezlerine sahte içki satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli şahısları takibe alan emniyet ekipleri, Tahtakale’de boş iş hanının bodrum katında sahte içki üretildiğini tespit etti. Yapılan tespitin ardından çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, iş hanına baskın yaptı. Baskında satışa hazır yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi. Polis ekipleri 5 kişiyi de gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


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