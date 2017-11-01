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Fatih'te seyir halindeki araç alev alev yandı

Yanan aracın sürücüsü ve arkadaşları, alevleri görünce hemen aracı durdurup kendilerini dışarı attı.

01.11.2017 - 08:01
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İstanbul Fatih'te gece saat 03:30 sıralarında isimleri öğrenilemeyen 52 DF 136 plakalı araç sürücüsü ve arkadaşı Unkapanı istikametinden Aksaray istikametine doğru seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilden dumanlar yükselmeye başladı.

Araç sürücüsü, alevlerin yükselmesi üzerine otomobili Pertevniyal Valide Sultan Camii önünde durdurarak arkadaşı ile birlikte aşağı indi. Çevredeki vatandaşlar alev alev yanan aracı görünce durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İTFAİYE HEMEN GELDİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahile etti. Sağlık ekiplerinin de herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem amaçlı beklediği görüldü.

Trafik polisleri Suriyeli olduğu öğrenilen araç sürücüsü ve arkadaşından olay ile ilgili bilgi aldı. İtfaiye ekipleri yanan aracı söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Fatih'te seyir halindeki araç alev alev yandı

ARACININ YANIŞINI İZLEDİ

Bu sırada otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerinin çalışmasını üzgün gözlerle izlediği görüldü. Yangın sonrası araçta maddi hasar meydana gelirken, otomobil çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü. Yanan araç bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine an ve an yansıdığı görüldü.

Görüntülerde alev alev yanan araç görülürken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de araca müdahale ettiği görülüyor. Yangın sonrası polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Fatih'te seyir halindeki araç alev alev yandı

Fatih'te seyir halindeki araç alev alev yandı

Fatih'te seyir halindeki araç alev alev yandı

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