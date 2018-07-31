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Fatih'te silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı

İstanbul Fatih'te iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavganın devam etmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA | 31.07.2018 - 01:45..
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Molla Gürani Mahallesi Muratpaşa Sokağı'ndaki bir çorbacıda gündüz saatlerinde iki grup arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu biri silahla olmak üzere 4 kişi yaralanmıştı.

Husumetli grupların akşam saatlerinde tekrar kavga etmesi üzerine 2 Suriyeli pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan yaralılardan biri, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Fatih'te silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede incelemelerde bulunarak, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gündüz başlayan olayda, sokaktaki iş yerinde bir pompalı tüfek ele geçirilmiş, 10 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülmüştü.

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