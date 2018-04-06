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Fatih’te su borusu patladı

İstanbul'un Fatih ilçesinde su borusu patladı. Patlamanın etkisiyle birçok evi su bastı.

İHA | 06.04.2018 - 08:54..
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Olay, 23.30 saatlerinde Fatih, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hattat İzzet Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alt yapı çalışması yapan ekipler üzerinde çalıştığı su borusunun patlaması sonucu oluştu.

Fatih’te su borusu patladı

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Patlama kısa sürede büyürken, su apartmanların 6. Katına kadar sıçradı. Çevrede ki bir çok apartmanın bodrum katını su bastı. Olay yerine çok sayıda, itfaiye, İSKİ ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Olay yerine gelen ekipler patlayan borunun su akıntısını keserek olaya müdahale etti. İSKİ ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürüyor.

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