taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.401
USD
4,0823
EURO
4,9715
ALTIN
173,53
PETR
74,0600

Fatih'te sürücüyü öldüren gaspçı yakalandı

Fatih'te dün gece gasp etmek istediği otomobilin sürücüsünü öldüren gaspçı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA | 26.04.2018 - 01:33..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İstanbul'un Fatih ilçesinde otomobilini teslim etmeyen sürücü gaspçısıyla bir süre boğuşmuş ardından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Emniyet ekiplerinin çalışması sonucu olay yerinden kaçan gaspçı kıskıvrak yaklandı.

Fatih'te sürücüyü öldüren gaspçı yakalandı

Fatih'te sürücüyü öldüren gaspçı yakalandı VİDEO

HASTANEDE CAN VERDİ

42 yaşındaki Ahmet Eren'in otomobilini park ettiği sırada bir kişi tarafından önü kesilerek aracını gasp etmeye çalıştığı öne sürülen şüpheli ile yaşadığı boğuşmada göğsünden bıçaklanan Eren, ağır yaralanmıştı. Eren, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ahmet Eren'in otomobilini park ettiği sırada önü kesilerek bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili geniş çaplı bir çalışma başlatmıştı.

Fatih'te sürücüyü öldüren gaspçı yakalandı

107 KAMERA 13 SAAT BOYUNCA İZLENDİ

İstihbarati bilgileri değerlendiren ekipler şüpheliyi yakalamak için 13 saat boyunca 107 ayrı güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan incelemelerde eşkali belirlenen şüpheli Erkan Ö'nün Silivri'deki bir adreste olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, gece yarısı düzenledikleri operasyonda Erkan Ö'yü gözaltına aldı. Şüpheli Erkan Ö, sağlık kontrolünün ardından Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Ankara'da çiftçilere tohum dağıtıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığınca Kızılcahamamlı çiftçilere tohum desteği sağlandı.
İstanbul'da minübüs 20 metreden düştü
Kağıthane'de kontrolden çıkan servis minibüsü 20 metre yükseklikten düştü. Kaza anında minibüste sürücüden başka kimse yoktu.
Yüksek gerilim hattı 2 işçiyi hastanelik etti
Şırnak'ta bir firmaya ait beton mikserinin yüksek gerilim hattına çarpması sonucu 5 işçi yaralandı.
Diyarbakır'da PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı
Terör operasyonlarına devam eden TSK, Diyarbakır'da operasyon başlattı. Valilik, PKK'ya düzenlenen operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen yerleri açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FBI'ın işkence belgeleri yayımlandı

FBI'ın işkence belgeleri yayımlandı

10
YPG'nin Suriye'deki mühimmat deposu vuruldu

YPG'nin Suriye'deki mühimmat deposu vuruldu

31
Akın Atalay tahliye edildi

Akın Atalay tahliye edildi

23
Yüksek gerilim hattı 2 işçiyi hastanelik etti

Yüksek gerilim hattı 2 işçiyi hastanelik etti

0
İstanbul'da minübüs 20 metreden düştü

İstanbul'da minübüs 20 metreden düştü

2
Nidapark Küçükyalı

Nidapark Küçükyalı

0
Fatih'te sürücüyü öldüren gaspçı yakalandı

Fatih'te sürücüyü öldüren gaspçı yakalandı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM