taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.539
USD
3,9558
EURO
4,7197
ALTIN
163,88
PETR
63,7100

Fatih'te taksici boğuştuğu gaspçının kimliğini aldı

Kendisini kuru sıkı tabancayla gasp eden müşteriyle boğuşan taksici, parasını ve cep telefonunu kurtarırken, gaspçının da kimliğini aldı.

DHA | 26.11.2017 - 03:13..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Sümbül Efendi Mahallesi Hacı Hamza Mektebi Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, 34 TCR 41 plakalı taksiyi kullanan Osman Dikici, Sümbül Efendi Camii önünden aldığı müşteriyi, verilen adrese götürmek için yola çıktı.

Fatih'te taksici boğuştuğu gaspçının kimliğini aldı

GASPÇININ KİMLİĞİNİ DE ALDI

Hacı Hamza Mektebi Sokağı üzerine geldikleri sırada, müşteri belinden çıkardığı tabancayı taksici Dikici'ye doğrultarak cüzdanı ve cep telefonunu istedi. Cüzdanı ile cep telefonunu veren taksici, tabancanın kuru sıkı olduğunu fark edince, araçtan inmeye çalışan gaspçıyı durdurmaya çalıştı. İkili arasında bir süre boğuşma yaşandı. Taksici, boğuşma sırasında gaspçının montuna elini atarak, cüzdanını ve cep telefonunu geri aldı. Gaspçı, tabancanın kabzasıyla Dikici'nin kafasına vurduktan sonra kaçmaya çalışırken, kimliği de taksicinin elinde kaldı.

Fatih'te taksici boğuştuğu gaspçının kimliğini aldı VİDEO

Fatih'te taksici boğuştuğu gaspçının kimliğini aldı

SOKAK ORTASINDA BOĞUŞTULAR

Gaspçı, araçtan indikten sonra yaya olarak kaçarken, taksici Osman Dikici, arkasından koşarak yetişti. Taksi şoförü ile gaspçı arasında bu kez de sokak ortasında boğuşma yaşandı. Bir sokak sakininin olayı görerek bağırması üzerine panikleyen gaspçı, kuru sıkı tabancayla havaya bir el sıktıktan sonra, taksicinin elinden kurtularak kaçtı.

Fatih'te taksici boğuştuğu gaspçının kimliğini aldı

Taksici Osman Dikici'nin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından yaralanan Dikici, ambulansta yapılan pansumanın ardından, gaspçıdan aldığı kimliği polise teslim etti. Kimliğin, 38 yaşındaki E. D. adlı kişiye ait olduğu öğrenildi.

"BENDEN ÇALDIKLARINI KİMLİĞİYLE GERİ ALDIM"

Tedavisinin ardından ifadesinin alınması için Aksaray Polis Merkezi'ne götürülün taksici Osman Dikici, gaspçının taksiye müşteri olarak bindiğini belirterek "Sümbül Efendi Camii önünden bu sokağa geldiğimizde bana silah çekti. Üzerimdeki parayı aldı. 500 liraya yakın paramı, ehliyetimi, kimliğimi, cep telefonumu aldıktan sonra giderken ben arkadan ona saldırdım. Elini onun cebine attım. Benden aldıklarını hepsini aldım cebine sokmuştu. Parayla beraber o arada kendi kimliği de benim elime geçti. Kimlik şimdi polis arkadaşlarda. Boğuşma yaşadım, sokağın başında mücadele ettik. Daha sonra kaçtı gitti" dedi.

Fatih'te taksici boğuştuğu gaspçının kimliğini aldı

İlginizi Çekebilir
Bitlis'te 3 el yapımı patlayıcı imha edildi
Hizan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.
Önce kavgada sonra kazada yaralandı
Sakarya'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kendi kullandığı araçla gitmek isterken kazada yaralandı.
Asansör faciasında bebeği ölen anne konuştu
Esenyurt'ta geçen gün bir sitenin asansör boşluğuna düşerek ölen bebeğin annesi olay anını anlattı.
Bıçakladığı kızını çatıya çıkarıp boğdu
Şanlıurfa'da Hakkı Varlık, kızı Belkıs Varlık'ı çıkan tartışmada bıçakladıktan sonra, apartmanın çatısına çıkartarak eşarpla boğdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adana'da trenin altında kalan genç öldü

Adana'da trenin altında kalan genç öldü

20
Bosna Hersek'te Devlet Günü kutlamaları

Bosna Hersek'te Devlet Günü kutlamaları

33
Neymar hakkında 5 yıl hapis cezası istemi

Neymar hakkında 5 yıl hapis cezası istemi

4
Hollandalı eski bakan belediye otobüsü şoförü oldu

Hollandalı eski bakan belediye otobüsü şoförü oldu

13
Bıçakladığı kızını çatıya çıkarıp boğdu

Bıçakladığı kızını çatıya çıkarıp boğdu

19
Kuzey Kore'yi dış dünyaya bağlayan köprü kapatıldı

Kuzey Kore'yi dış dünyaya bağlayan köprü kapatıldı

2
Dursun Özbek ve Bakan Kaya'dan kadına şiddet mesajları

Dursun Özbek ve Bakan Kaya'dan kadına şiddet mesajları

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM