taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.497
USD
3,7306
EURO
3,9255
ALTIN
150,41
PETR
55,1700

Fatih'te trafik kazası: 5 yaralı

Fatih'te meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

09.04.2017 - 05:37
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Fatih'te trafik kazası: 5 yaralı

Edirnekapı mevkisi D-100 Karayolu Edirne istikametinde, Onur Tutucuoğlu yönetimindeki 34 KBF 11 plakalı otomobil, önünde seyreden bir kamyondan düşen parça nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikametteki Onur Aslan idaresindeki 34 LG 331 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki araçtaki yolcular araç içerisinde sıkıştı.

Fatih'te trafik kazası: 5 yaralı

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan araç sürücüleri ile Emircan, Bilal Kurnaz ve Selim Emre Şahin ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fatih'te trafik kazası: 5 yaralı

Kaza nedeniyle kapanan yolda, trafik tek şeritten sağlandı. Kazada hasar meydana gelen otomobillerin çekici tarafından yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Tedavi altına alınan 5 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rus uçakları İdlib'i bombaladı: 18 ölü

Rus uçakları İdlib'i bombaladı: 18 ölü

76
Nişan töreninde tartışma kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Nişan töreninde tartışma kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

7
11 yıldır kayıp köpek 450 kilometre uzakta bulundu

11 yıldır kayıp köpek 450 kilometre uzakta bulundu

9
Malaga'ya yenilen Barcelona ligde fırsatı tepti

Malaga'ya yenilen Barcelona ligde fırsatı tepti

0
ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı

ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı

10
Şanlıurfa'da CHP'den AK Parti'ye katılım

Şanlıurfa'da CHP'den AK Parti'ye katılım

5
Prof. Dr. Çakmur: Parkinsonun yaşı yoktur

Prof. Dr. Çakmur: Parkinsonun yaşı yoktur

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM