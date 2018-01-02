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Fatih'te trafik kazası sonrası silahlı kavga, 2 yaralı

İstanbul, Fatih'te gece saatlerinde iki aracın karıştığı maddi hasarlı kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı.

DHA | 02.01.2018 - 07:51..
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İstanbul'un Fatih İlçesi'ne bağlı Derviş Ali Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan olayda, 34 FD 8814 plakalı aracı kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü beraberindeki arkadaşı ile birlikte Fevzipaşa Caddesi üzerinde seyir halinde giderken plakası alınamayan başka bir araç ile Yeşilce Direk Sokak girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza sonrası araçlarından inen her iki sürücü, olay yerine trafik polisi çağırdı.

Fatih'te trafik kazası sonrası silahlı kavga, 2 yaralı

KAZA RAPORU TUTANAĞI KAVGASI

İddiaya göre, kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, maddi hasarlı kaza yaşandığı için her iki sürücüye de kendi aralarında kaza raporu tutmalarını söyleyerek olay yerinden ayrıldı. Polis ekiplerinin ayrılmasından sonra anlaşamayan iki taraf tartışmaya başladı. İki sürücü arasında yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada karşı taraftan kimliği belirsiz bir kişi, 34 FD 8814 plakalı aracın sürücüsüne ve yanındaki arkadaşına silahla ateş açarak yaraladı. Daha sonra aracına binen kişi, olay yerinden hızla kaçtı.

Fatih'te trafik kazası sonrası silahlı kavga, 2 yaralı

SİLAHLA YARALANAN 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Silahla yaralanan sürücü ve arkadaşı durumu önce polise daha sonra da arkadaşlarına haber verdi. Yaralı sürücü, yardıma gelen arkadaşları tarafından Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri de yaralı sürücünün arkadaşlarından bilgi alarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çevrede çalışma başlattı.

Fatih'te trafik kazası sonrası silahlı kavga, 2 yaralı

Olayın meydana geldiği yere şerit çeken polis ekipleri, delil çalışması yaptı. Yerdeki boş kovanları tek tek numaralandıran polis ekipleri, çevredeki işyerlerinden güvenlik kamera görüntüsü aradı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan sürücü ve arkadaşının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Fatih'te trafik kazası sonrası silahlı kavga, 2 yaralı

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