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Fatih'te velilerden öğretmene taciz dayağı

İstanbul Fatih’te bir lisede, öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmenin veliler tarafından darbedildiği anlar kameraya kaydedildi.

İHA | 28.02.2018 - 15:46..
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İstanbul Fatih’te Fatih’te bir lisede beden eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen S.Ö., kız öğrencilerden birine evinde reklam çekimi yapılacağı ve oyuncu olmak isteyip istemediğini sorarak evine davet etti. Teklif karşısında şaşıran kız öğrenci durumu ablasıyla paylaştı.

Fatih'te velilerden öğretmene taciz dayağı

VELİLER TACİZ İDDİASINI DUYUNCA ÇILGINA DÖNDÜ

Öğretmenin tavırlarından şüphelenen abla ise kardeşiyle öğretmenin telefon konuşmasını kaydetti. Öğretmenin öğrencisine bekar olduğunu ve endişe etmemesi gerektiğini söylemesi üzerine abla okul yönetimine giderek durumu aktardı. Bu sırada bu yaşanan görüşmelerin duyulması üzerine öğrenci velileri ve öğrenciler okulun önünde toplandı.

Toplanan öfkeli kalabalık kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen beden eğitimi öğretmeni S.Ö.’yü darbetti. Okulda çıkan kargaşanın üzerine polis ekipleri olaya müdahale etti.

Polis ekiplerinin araya girmesiyle öfkeli kalabalık dağıldı. Velilerin şikayeti üzerine öğretmen S.Ö. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Fatih’te öğretmene taciz dayağı VİDEO


TACİZ DAYAĞI KAMERADA

Öte yandan, öğretmene taciz dayağı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir kişi öğretmene tokat atarken, etraftakiler ise şahsa bağırıyor.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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