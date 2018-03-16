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Fatih’te yangında mahsur kalanlar pencereden atladı

İstanbul Fatih'te 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın nedeniyle binada mahsur kalan 2 kişi pencereden atlarken, toplam 4 kişi yaralandı.

İHA | 16.03.2018 - 00:42..
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Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana gelen olayda, bilinmeyen bir nedenden bina girişinde bulunan hurdalıklar yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüdü.

Fatih’te yangında mahsur kalanlar pencereden atladı

MAHSUR KALANLAR PENCEREDEN ATLADI

Yangın nedeniyle binada mahsur kalan 2 kişi pencereden atladı. Yangın ihbarı nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Dumandan etkilenen ve binadan atlayan toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fatih’te yangında mahsur kalanlar pencereden atladı

Fatih’te yangında mahsur kalanlar pencereden atladı

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