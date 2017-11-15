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Fatih'te yolda yürürken vurulan iki kişinin durumu ağır

İstanbul'un Fatih ilçesinde biri İran uyruklu iki kişi silahlı saldırıya uğradı.

15.11.2017 - 06:14
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Fatih'in, Aksaray Mesih Paşa Mahallesi'nde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, yolda yürüyen biri İran asıllı iki kişiye silahla ateş açtı. Ağır yaralanan iki kişinin de sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Fatih'te yolda yürürken vurulan iki kişinin durumu ağır

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Saldırı sonrası İranlı olduğu belirtilen kişi boynundan, tercüman olduğu kaydedilen kişi de göğsünden ağır yaralandı. Olayın fail veya failleri ise yaya olarak kaçtı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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