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Fatih'teki kazada yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti

Fatih'te taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada, yabancı uyruklu Samrawit Behita isimli kadın hayatını kaybetti.

DHA | 16.12.2017 - 08:01..
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İstanbul'un Fatih ilçesindeki Atatürk Köprüsü girişinde bir taksiyle bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada takla atan taksideki yabancı uyruklu Samrawit Behita isimli kadın hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Fatih'teki kazada yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti

ARABADA SIKIŞAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içinde sıkışan kadını çıkarttı. Sağlık ekipleri, ismi Samrawit Behita olduğu öğrenilen yabancı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Aynı araçta bulunan diğer yabancı uyruklu kişi uzun süre gözyaşı döktü. Diğer aracın şöförü ile birlikte yaralanan 3 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fatih'teki kazada yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti

"KADIN AĞIR YARALIYDI ÇIKARTAMADIK"

Olayı anlatan ve taksici olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Tahminim, diğer araç arkadan vuruyor. Çok süratliymiş. Biz  görüp araç içinden çıkardık. İçeride biri bayan iki kişi vardı. Bayan bayağı ağırdı onu çıkartamadık. İkisi de yabancı uyrukluydu. Kadının durumu ağırdı" dedi.

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