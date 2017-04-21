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Fatih'teki maskeli gaspçılar kamerada

Fatih'te, gasp için bir daireye giren yüzleri maskeli 5 kişinin binaya girişi ve çıkışları güvenlik kameralarına yansıdı.

21.04.2017 - 03:32
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Fatih'teki maskeli gaspçılar kamerada

Olay, dün gece Fatih Şehremini Mahallesi Deniz Abdal Camii Sokaktaki 4 katlı apartmanın ikinci katında saat 03.00 sıralarında meydana geldi.

DİRENEN ADAMI VURDULAR

Apartmanın ikinci katına giren yüzleri maskeli ve silahlı 5 kişi, o sırada dairede bulunanlara silah doğrultarak evde bulunan altınları istedi. Kendilerine direnen Selim Demirkaya'yı bacağından silahla yaralayan şüpheliler, altınları alarak kayıplara karıştı. Maskeli gaspçıların binaya giriş ve çıkışlarının güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.

Fatih'deki maskeli gaspçılar kamerada-İZLE

GÜVENLİK KAMERASININ AÇISINI DEĞİŞTİRDİLER

Görüntülerde, yüzleri maskeli bir şekilde bina girişine gelen şüpheliler, apartmanın kapısını açtıktan sonra içeri giriyorlar. Şüphelilerden birisi fark ettiği kameranın yönünü farklı bir tarafa döndürürken görülüyor. Merdivenlerden yukarı çıkan şüpheliler, gaspın ardından hızla apartmandan dışarı çıkyor. Merdivenden inişlerinde bir şüphelinin elinde tabanca görülüyor. Ardından, iki polis gelerek gasp yapılan daireye giriyor.

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