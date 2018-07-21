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Fatma Girik: Ceceli'yi görsem yüzüne tükürürüm

Türk Sineması'nın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik, Mustafa Ceceli'ye ağır eleştirilerde bulundu.

Haber Merkezi | 21.07.2018 - 10:46..
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Eski eşinin mahrem görüntülerini dava dosyasına konu eden Mustafa Ceceli, eleştiri oklarını üzerine çekmeye devam ediyor.

Posta gazetesine röportaj veren ünlü oyuncu Fatma Girik de, magazin dünyasını sarsan skandal olayda Ceceli'ye sert tepki gösterdi.

"İSTER KADINLA İSTER ERKEKLE SEVİŞİR, SANA NE?"

Girik, İntizar- Mustafa Ceceli -Sinem Gedik olayına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:  "İntizar’ı tanımıyordum bile. Duman gibi bir grup zannediyordum. Kadın olduğunu öğrendiğimde şaşırdım. Mustafa Ceceli’yi de çok dinlemem ama olayı duyunca dehşete kapıldım. Bir insanın mahremine kamera ile girmek yavşaklık, kalleşlik! Senin çocuğunun annesi o. Hadi kamera koymadın diyelim, basına neden haber uçurdun? İnsanın başka bir sevgilisi olursa, anlarsın ki sen de bulamadığını o adamda bulmuş. Kabul edersin. Ama bu hikayede kadının sevgilisi hemcinsi. Onun tercihi. Bu olayda sadece Mustafa Ceceli kabahatli. Zaten boşanmışsın. İster kadınla sevişir ister erkekle, sana ne? Sen ne karışıyorsun artık? Gördüğüm yerde Ceceli’nin yüzüne tükürüp tokatı patlatacağım ablası olarak."

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