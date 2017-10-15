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Fatma Girik, ölüm yıl dönümünde vefat eden eşini andı

Ünlü oyuncu Girik, eşi Memduh Ün'ün vefatının 2. yılında lokma döktürdü.

15.10.2017 - 15:58
  1. Haberler
  2. Magazin

Memduh Ün için lokma döktürten Fatma Girik'i arkadaşları ve komşuları yalnız bırakmadı.

YOLDAN GEÇENLERE DE DAĞITTI

Girik, lokmaları dağıtırken, hayranlarıyla sohbet edip, birlikte fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Lokmaya almaya gelenler, sanatçıya "Allah kabul etsin" dileğinde bulundu. Fatma Girik, "Memduh Ün'ün ölüm yıldönümü yarın. Ancak, iş gününe denk gelmesi nedeniyle kimse olmayabilir, diye bugünden lokma döktürdük. Yoldan geçen araçları durdurup, lokmaları dağıtıyorum. Çünkü burası tatil bölgesi. Ben de tatile gelmiş olsam, böyle bir şey parayla satılıyor zannederim. Arabaları durdurup, insanları bilgilendirip, ikramımızı yapıyoruz. Böylece daha çok kişiye ulaşmış oluyoruz" dedi.

Fatma Girik, ölüm yıl dönümünde vefat eden eşini andı

95 YAŞINDA VEFAT ETMİŞTİ

Bodrum'un Torba Mahallesi'nde Fatma Girik ile yaşayan Memduh Ün, 16 Ekim 2015 tarihinde, kronik böbrek ve solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, 95 yaşında yaşamını yitirmişti.

Fatma Girik, ölüm yıl dönümünde vefat eden eşini andı

Fatma Girik, ölüm yıl dönümünde vefat eden eşini andı


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