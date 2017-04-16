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Fatma Girik oyunu kullandı

Bodrum'da oyunu kullanan Fatma Girik, ardından önceki yıl hayatını kaybeden hayat arkadaşı Memduh Ün'ün mezarını ziyaret etti.

16.04.2017 - 15:34
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Bodrum'da yaşayan Fatma Girik, bugün annesi Münevver Girik Dukav ile birlikte Torba Mahallesi'nde Menthon Ocakbaşı Restoran'daki 1251 numaralı sandıkta oy kullandı. Annesi ile birlikte aynı anda oy kullanma kabinine giren Girik, "Annem de ben de hastayız ama oyumuzu kullanmaya geldik, hayırlı olur inşallah." dedi.

Fatma Girik oyunu kullandı

"GÜZEL ÜLKEMİZİN KIYMETİNİ BİLELİM"

Fatma Girik oy kullanma işleminin hemen ardından, 16 Ekim 2015'te yaşamını yitiren hayat arkadaşı yönetmen Memduh Ün'ün Torba Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret etti. Ün'ün mezarına diktiği çiçekleri sulayan ve dua eden Fatma Girik, "Hayat işte böyle, bir varsınız bir yoksunuz. Güzel ülkemizin kıymetini bilelim." dedi.

Fatma Girik oyunu kullandı

"KENDİMİ PRENSES GİBİ HİSSEDİYORUM"

Yürümekte sıkıntı çektiğini anlatan Girik, "Elimden tutup yürüttükleri için kendimi böyle prenses gibi hissediyorum. Ayağımda titanyum, belimde platin, çok ağrım yok ama hareket etmekte güçlük çekiyorum. İki kere düştüm iki kere ameliyat oldum. Annem diyo ki 'sana nazar değdi.' Bu yaştaki kadının neyine nazar değecek tamamen benim salaklığımdan. Evimde parkeler cilalanmıştı, bastım düştüm, tamamen dikkatsizlik." dedi.

Fatma Girik oyunu kullandı

Fatma Girik oyunu kullandı

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